Посольство США в Армении сделало заявление по поводу нарушений, которые имели место на всем протяжении предвыборной кампании, а потом и в день голосования. Одним абзацем Соединенные Штаты в лице посольства выразили свое отношение к политическим процессам в стране, показав, что все происходящее в Армении тщательно отслеживается и беспристрастно оценивается с точки зрения соответствия демократии.

Более того, американское посольство однозначно дало понять, что осведомлено о попрании демократических норм и не допустит, чтобы карательный характер армянского правосудия коснулся адекватных и честных людей.

В конце заявления в частности говорится, что имеющаяся у американских наблюдателей достоверная информация об использовании административного ресурса идет вразрез с предвыборным предупреждением армянского премьер-министра о недопустимости обращения к административным возможностям.

«Хочется надеяться, - отмечается в заявлении дипмиссии США по итогам парламентских выборов в Армении, что правительством страны будут предприняты все меры, чтобы гарантировать защиту и неприкосновенность тех лиц или организаций, которые озвучат факты такого рода нарушений, и не допустить обвинение и акты возмездия против граждан или организаций, предоставивших достоверную информацию о нарушениях».

Предостережение посольства США, скорее всего, касается Даниела Иоаннисяна, который опубликовал скандальные аудиозаписи откровенных признаний директоров 60 школ, сообщивших, что в нарушение всех принципов свободных демократических выборов заставляли своих сотрудников составлять специальные списки избирателей, которые однозначно отдадут свои голоса в пользу правящей Республиканской партии (РПА).

Руководители общеобразовательных учреждений, они же председатели избирательных участков, не скрывали, что не все шло гладко - приходилось и угрожать, и заставлять, и шантажировать. В общем, криминальный характер их деятельности «на благо РПА» налицо.

Власти Армении сделали все, чтобы защитить своих прислужников и замолчать инциденты на выборах, попахивающие уголовщиной. Однако сделать это им не удалось, поэтому пришлось уже после выборов мобилизовать проштрафившихся директоров на совместный судебный иск на Иоаннисяна и его организацию «Союз осведомленных граждан» с требованием выплатить «За инсинуации» 60 миллионов драм.

И вот теперь за Даниела Иоаннисяна вступилось посольство США, которое пока достаточно мягко предлагает армянскому правительству остановиться и не создавать себе проблемы. Уверенности в том, что в нынешних армянских эшелонах власти найдутся люди, которые смогут верно уразуметь деликатное заявление американских дипломатов, конечно, нет. Хотя такое недопонимание может и дорого обойтись правящим кругам Армении – с такой державой, как Америка, шутки плохи. У нее есть свои методы и рычаги воздействия, которые ой как могут не понравиться узурпировавшим в Армении власть.