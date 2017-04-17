Эрдоган: «Я победил крестоносцев»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что положительный исход референдума о переходе на президентскую систему был достигнут, несмотря на противодействие "тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев".

По его словам, после того, как в ноябре 2019 года, согласно конституционным поправкам, Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее. "Вчера вечером была запущена сигнальная ракета, которая направлена в ноябрь 2019 года. Впереди новые победы, но они нас не опьянят", — добавил турецкий лидер.