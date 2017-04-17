В будущем оценка, которая будет даваться деятельности местных органов исполнительной власти, будет опираться также и на то, сколько было вложено инвестиций в тот или иной район, - заявил президент Ильхам Алиев на сегодняшнем совещании в Евлахе.

Глава государства выразил уверенность в том, что после сегодняшнего заседания экспортный потенциал Азербайджана еще более возрастет и внутренний спрос больше будет удовлетворяться за счет местной продукции.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в предстоящие годы должно уделяться больше внимания созданию предприятий экспортной направленности.