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Одно видео вызвало беспорядки в большой Индии

 

Массовые беспорядки и столкновения с полицией активизировались в индийском Кашмире после опубликованных в соцсетях видео, где полицейские используют человека в качестве живого щита, привязав его к джипу, сообщает Рейтер.

Протесты начались на прошлой неделе после неудачных выборов, в которых, по меньшей мере, восемь человек были убиты.

Тогда 70 участков во время выборов были закрыты досрочно из-за нападений протестующих. В результате в голосовании приняли участие всего 7% избирателей. Когда полиция попыталась разогнать людей, вспыхнули беспорядки. Стражи порядка применили слезоточивый газ, а после этого открыли огонь на поражение.

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