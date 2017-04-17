Азербайджанец сменил имя, чтобы жить в России

При попытке пересечь границу в пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» в Дагестане был задержан гражданин Азербайджана, который пытался вернуться на родину, сообщает пресс-служба Пограничного УФСБ России.

В ходе проверки было установлено, задержанный (имя пока не раскрывается) ранее незаконно находился на территории Заполярья под другим именем. 04 марта 2014 года на основании постановления Первомайского районного суда Мурманска азербайджанец был привлечен за нелегальное пребывание в стране. Ему был назначен штраф в 2 тысячи рублей и депортация.

«Однако, стремясь вернуться в Российскую Федерацию, иностранец, поменял паспорт, изменил персональные данные, и вновь, 01 июля 2015 года въехал в страну. В период проверок, иностранец пытался скрыться от правоохранительных органов, уехал в Дагестан. При попытке выезда в Азербайджанскую Республику он был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан», — сообщает пресс-служба Пограничного УФСБ России по западному арктическому району.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления — до 4 лет лишения свободы.