КНДР пообещала продолжить ракетные испытания

Северная Корея продолжит испытания ракет, несмотря на международное осуждение и усиление военной напряженности с Соединенными Штатами. Об этом в интервью BBC News сообщил заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рёль.

«Мы будем проводить ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», — заявил северокорейский чиновник. Он также предупредил о возможности начала полномасштабной войны в случае, если США будут настолько «безрассудны, чтобы использовать военные средства» против Пхеньяна.

Ранее 17 апреля постпред КНДР при ООН Ким Ин Рён заявил, что США создали в регионе опасную ситуацию, «при которой ядерная война может начаться в любой момент».