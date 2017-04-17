Эрдоган задумал новый референдум

Турция может провести референдум по вопросу прекращения переговоров о вступлении в Евросоюз. Как передает ТАСС, об этом заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.

"54 года нас заставляют ждать у дверей ЕС. Но теперь мы сядем, поговорим и проведем всенародное голосование и по этому вопросу. Одна из стран-основателей ЕС - Великобритания - выходит из союза. Вышла Норвегия. У нас решает народ, мы спросим у него и сделаем так, как он скажет", - заявил Эрдоган, имея в виду возможное голосование по выходу из переговорного процесса с ЕС.

Он указал, что ЕС "либо будет держать данные обещания. либо будет страдать от последствий". "Нельзя поддерживать террористические организации, и Турция не позволит никаким террористическим образованиям появиться у своих границ", - заявил президент.