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Более 60 боевиков ИГ уничтожены в Мосуле

 

Свыше 60 боевиков террористической группировки ИГ уничтожили иракские военные за последние сутки на подступах к соборной мечети Мосула Ан-Нури.

Как сообщил глава федеральной полиции Ирака генерал-лейтенант Раед Шакер, частям спецназа также удалось уничтожить восемь единиц военной техники боевиков и предотвратить несколько атак с использованием смертников. С воздуха продвижение силовиков в Старом городе Мосула прикрывает фронтовая авиация.

В воскресенье в федеральной полиции Ирака, ведущей бои против ИГ в центральной части Мосула, сообщили о том, что подразделения силовиков взяли под огневой контроль территорию вокруг соборной мечети Ан-Нури, имеющей ключевое символическое значение для боевиков.

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