Савченко признала потерю Украиной Донбасса

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украина терпит поражение в Донбассе. Об этом она сказала телеканалу ZIK.

«Мы теряем наши оккупированные территории. Не хочу пророчить что-то плохое, но это физическое чувство. Как у летчиков — летчик же не просто летает и видит, он чувствует всеми фибрами этот полет. Так же иногда и чувствуешь ситуацию — мы теряем именно из-за политических неуверенных и нечетких действий, которые сделала украинская власть за эти три года», — заявила Савченко.

По ее словам, киевские власти упустили время, стратегическое преимущество, возможности развернуть игру в свою сторону. Она добавила, что Украину и республики Донбасса сейчас связывает только вопрос обмена пленными.