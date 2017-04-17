Внук основателя ереванского театра хочет приехать в Баку

Внук известного армянского режиссера, основателя Армянского драматического театра Грачьи Капланяна, театральный работник Алексанян Давид Арсенович присоединился к «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном» и изъявил желание посетить Баку, сообщает пресс-служба платформы.

«Я призываю всех моих соотечественников к миру с некогда братским Азербайджаном. Нагорно-карабахский конфликт принес в регион вражду и разрушения. По этой причине считаю важным скорейшее мирное урегулирование конфликта, учитывая при этом территориальную целостность и суверенитет Армении и Азербайджана, а также международно-признанные границы обоих государств.

Алексанян также отметил важность выполнения принятых Совбезом ООН соответствующих резолюций.

«Наши народы когда-то имели добрососедские отношения, которые были сформированы в результате многовекового мирного сосуществования. Примером этому является популярность Ереванского Азербайджанского Государственного драматического театра в Армении. К моему огромному сожалению, по причине неразрешенности конфликта, сегодня представления наших народов друг о друге формируются только в контексте войны. Я поддерживаю идею мирного сосуществования людей и мирного решения затянувшихся конфликтов.

По причинам, указанным выше, я хочу поддержать эту мирную инициативу и заявляю о присоединении к «Платформе мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению нагорно-карабахского конфликта», - сказал он.