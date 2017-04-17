Арестованный экс-министр Насиров возглавил федерацию дзюдо

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, которого отстранили от должности в связи с открытием уголовного производства, возглавил украинскую Федерацию дзюдо (ФДУ), сообщают украинские СМИ.
Сегодня в Киеве прошла отчетно-выборная конференция ФДУ с участием представителей 23 регионов, одним из вопросов повестки дня было избрание нового президента.
"Кандидатуру Насирова поддержали 22 делегата", – говорится в сообщении.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. Он вышел на свободу после того, как внес крупный залог.