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США хотят мирно решить корейскую проблему

 

Соединенные Штаты не намерены добиваться смены власти в КНДР или искать конфликта. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон, сообщает ТАСС .

«США давали четко понять, что мы хотим разрешить эту проблему посредством мирной денуклеаризации Корейского полуострова», — сказала дипломат.

«Мы встретим любую угрозу или атаку [со стороны КНДР] подобающим образом», — заявила в то же время Торнтон, не уточнив, как именно. Она повторила, что США не намерены «позволять Северной Корее продолжать вести себя угрожающим образом».

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