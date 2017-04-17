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Старейшим человеком в мире признали жительницу Ямайки

 

Старейшим человеком в мире стала 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает издание Metro.

Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. Ее старший сын, по всей видимости, является старейшим жителем планеты, у которого жив один из родителей.

В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что не ест свинину и курятину, а также не употребляет ром. «Вы знаете, иногда я спрашиваю себя: неужели мне в самом деле 110 лет? — призналась она. — Потому что я не чувствую себя на 110».

В субботу сообщили о смерти старейшей жительницы Земли, итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года. После этого известия премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс через Twitter поздравил Браун с рекордом.

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