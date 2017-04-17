В США разбился военный вертолет

Небольшой военный вертолет упал в американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, передает Fox News.
Телеканал распространил фото обломков машины посреди поля для игры в гольф. На месте работает полиция. Информации о жертвах пока нет.
Небольшой военный вертолет упал в американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, передает Fox News.
Телеканал распространил фото обломков машины посреди поля для игры в гольф. На месте работает полиция. Информации о жертвах пока нет.
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