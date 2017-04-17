Противники перехода Турции к президентской форме правления организовали протесты в крупнейшем городе страны Стамбуле. Об этом сообщает агентство АР. Отмечается, что протесты были инициированы в связи с недовольством граждан результатами прошедшего накануне референдума.
В частности, протестующие прошли через районы Бешикташ и Кадыкей с плакатами, на которых было написано "Нет, мы победим".
По информации агентства, представители турецкой оппозиции потребовали аннулирования результатов референдума, заявив о нарушениях при подсчете голосов.
Акции протеста в Стамбуле
Противники перехода Турции к президентской форме правления организовали протесты в крупнейшем городе страны Стамбуле. Об этом сообщает агентство АР. Отмечается, что протесты были инициированы в связи с недовольством граждан результатами прошедшего накануне референдума.