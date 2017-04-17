В Азербайджан пытались ввезти партию антиквариата

На таможенном посту «Тагиркент-Казмаляр» при проверке ручной клади двух граждан Азербайджана обнаружены старинные металлические самовары, замки 19-го века, связки металлических ключей, старинная фарфоровая посуда производства 19 и начала 20 веков, пишут российские СМИ.

Граждане Азербайджана с антиквариатом покидали территорию России. Незаконно перемещаемый товар изъят и направлен на экспертизу для подтверждения его культурной и исторической ценности.

По результатам экспертного заключения будет решаться вопрос о возбуждении административного либо уголовного дела.