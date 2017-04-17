ИГИЛ осталась без завода по производству беспилотников

Авиаудары международной коалиции во главе с США уничтожили завод террористической группировки "Исламское государство" по производству беспилотников в западном Мосуле в понедельник, сообщает издание Iraqi News со ссылкой на иракскую военную разведку.

Отмечается, что целью авиаудара был завод в районе Ислах аз-Зерай. Также сообщается, что в результате удара погибли иностранные специалисты, их национальность не уточняется.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ходе нее была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части.