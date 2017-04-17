Мимо Земли пролетит опасный астероид

В ночь с 19 на 20 апреля мимо Земли пролетит опасный километровый астероид 2014 JO25, сблизившись с нашей планетой на максимально близкое расстояние за последние 400 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-обсерваторию Slooh.

«Сближение «Скалы» с Землей не будет опасным для нашей планеты, так как она пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Размеры, близость и скорость движения этого астероида в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести такие «обломки» космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день», — отмечается в сообщении обсерватории.