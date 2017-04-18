Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные структуры, представители которых наблюдали за проведением референдума по внесению изменений в Конституцию страны, должны «знать свое место», передает Reuters.

Обращаясь к своим многочисленным сторонникам, собравшимся перед президентским дворцом в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что прошедшее голосование подвело итог всем дискуссиям об изменении Конституции и наделении президента исполнительскими полномочиями. Он заявил, что теперь будет дан старт проведению реформ, начиная с реформы судебной власти.

Отвечая на заявления европейских наблюдателей, что голосование не соответствовало международным стандартам, Эрдоган отметил, что Турция «не видит, не слышит и не признает» отчетов миссии наблюдателей ОБСЕ. По его мнению, некоторые европейские страны были больше настроены против конституционных поправок, чем даже оппозиция в самой Турции.