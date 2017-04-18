Подписаться на уведомления
 

Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место»

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные структуры, представители которых наблюдали за проведением референдума по внесению изменений в Конституцию страны, должны «знать свое место», передает Reuters.

Обращаясь к своим многочисленным сторонникам, собравшимся перед президентским дворцом в Анкаре, Эрдоган подчеркнул, что прошедшее голосование подвело итог всем дискуссиям об изменении Конституции и наделении президента исполнительскими полномочиями. Он заявил, что теперь будет дан старт проведению реформ, начиная с реформы судебной власти.

Отвечая на заявления европейских наблюдателей, что голосование не соответствовало международным стандартам, Эрдоган отметил, что Турция «не видит, не слышит и не признает» отчетов миссии наблюдателей ОБСЕ. По его мнению, некоторые европейские страны были больше настроены против конституционных поправок, чем даже оппозиция в самой Турции.

1260 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
19 Апр 21° / 11°
20 Апр 18° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.808 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

В США женщина в пижаме ограбила шесть банков
Трамп поздравил Эрдогана с победой
Трамп забыл положить руку на сердце во время гимна
Эрдоган посоветовал ОБСЕ «знать свое место»
Мимо Земли пролетит опасный астероид
ИГИЛ осталась без завода по производству беспилотников
В Азербайджан пытались ввезти партию антиквариата
Белый дом о референдуме в Турции
В США разбился военный вертолет
Акции протеста в Стамбуле
Старейшим человеком в мире признали жительницу Ямайки
США хотят мирно решить корейскую проблему
Арестованный экс-министр Насиров возглавил федерацию дзюдо
Внук основателя ереванского театра хочет приехать в Баку
Савченко признала потерю Украиной Донбасса
Более 60 боевиков ИГ уничтожены в Мосуле
Эрдоган задумал новый референдум
Турция отвечает на критику Европы
КНДР пообещала продолжить ракетные испытания
Азербайджанец сменил имя, чтобы жить в России
Улица «Советская» приветствует президента И.Алиева
Одно видео вызвало беспорядки в большой Индии
Судьба глав районов будет зависеть от инвестиций заявление президента И.Алиева
Эрдоган: «Я победил крестоносцев»
Посольство США в Армении осудило Саргсяна наша реакция
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться