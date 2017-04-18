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Трамп забыл положить руку на сердце во время гимна

 

Во время исполнения гимна Соединенных Штатов президент США Дональд Трамп забыл положить руку на сердце. Находившаяся рядом супруга Меланья вовремя напомнила ему об этом, передает CNN.

Эпизод произошел непосредственно перед пасхальным мероприятием — катанием яиц, — в котором принимает участие глава государства и его семья. Курьезный случай был запечатлен во время прямого эфира на телевидении.

 Когда зазвучал национальный гимн США, Меланья и 11-летний Бэррон Трамп подняли правые руки, положив их на сердце. Дональд Трамп, по всей видимости, забыл это сделать. Его супруга аккуратно коснулась его правой руки, после чего глава Белого дома поднял руку.

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