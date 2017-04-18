Экс-владелец Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев потребовал от России выплатить ему компенсацию на сумму в $6 млрд. Соответствующие требования выдвинули его адвокаты на слушании в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже, сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, представители экс-банкира настаивают на заморозке активов РФ на сумму $6 млрд в качестве «минимальной частичной компенсации» Пугачеву. В 2015 году он также подал иск против российских властей в третейский суд в Гааге, требуя возмещения ему $12 млрд за имущество и активы, по его мнению, незаконно экспроприированные у него в России.
Представители Пугачева подтвердили корреспонденту ТАСС, что в парижском арбитраже начались слушания по этому делу. Подробности процесса не раскрываются. Ожидается, что решение арбитражного суда при МТП будет оглашено не ранее, чем через месяц.
Беглый банкир требует от России 6 миллиардов
Экс-владелец Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев потребовал от России выплатить ему компенсацию на сумму в $6 млрд. Соответствующие требования выдвинули его адвокаты на слушании в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже, сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.