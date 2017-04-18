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Беглый банкир требует от России 6 миллиардов

 

Экс-владелец Межпромбанка и бывший член Совета Федерации Сергей Пугачев потребовал от России выплатить ему компенсацию на сумму в $6 млрд. Соответствующие требования выдвинули  его адвокаты на слушании в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже, сообщило агентство AFP со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, представители экс-банкира настаивают на заморозке активов РФ на сумму $6 млрд в качестве «минимальной частичной компенсации» Пугачеву. В 2015 году он также подал иск против российских властей в третейский суд в Гааге, требуя возмещения ему $12 млрд  за имущество и активы, по его мнению, незаконно экспроприированные у него в России.

Представители Пугачева подтвердили корреспонденту ТАСС, что  в парижском арбитраже начались слушания по этому делу. Подробности процесса не раскрываются. Ожидается, что решение арбитражного суда при МТП будет оглашено не ранее, чем через месяц.

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