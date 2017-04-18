Долги Китая стремительно растут

Власти КНР продолжают попытки ускорить экономический рост до темпов, указанных Компартией, с помощью вливаний нового долга, пишет finanz.ru.
По итогам первого квартала ВВП Китая ускорил рост до 6,9% в годовом выражении, превысив официальную цель (6,5%) и прогнозы опрошенных Reuters аналитиков (6,8%), сообщило в понедельник государственное статистическое бюро КНР.
Однако экономическое чудо, показанное КНР в первом квартале, стало результатом нового рекордного скачка долга, который превысил 300% ВВП и продолжает увеличиваться, отмечают в комментарии эксперты Capital Economics.
За первый квартал общий объем долговой нагрузки в экономике Китая, который оценивается официальным показателем суммарного социального финансирования (Total Social Financing), вырос на 6,93 трлн юаней, или $1 тлн. Сумма долговых вливаний, осуществленных за три месяца, превысила размер ВВП Мексики и стала рекордной за все время статистики.