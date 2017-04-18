В Турции продлили режим ЧП

Совет министров Турции продлил режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Теперь решение должен утвердить парламент страны, сообщает AP.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить действующий режим чрезвычайного положения. В заявлении турецкого Совбеза отмечается, что совет рекомендовал продлить режим ЧП для «обеспечение мер, направленных на защиту прав и свобод граждан».

Напомним, что режим ЧП был введен в Турции после попытки госпереворота в июле прошлого года.