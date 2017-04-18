Роухани: «Армии ряда стран заняты терроризмом и госпереворотами»

Целями армий ряда стран являются вмешательство в дела других государств, геноцид, пропаганда терроризма и государственные перевороты, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Президент Ирана сказал это, выступая на церемонии, посвященной Национальному дню армии Ирана, которая проходит у мавзолея основателя Исламской Республики — имама Хомейни, сообщает во вторник IRNA.

Роухани добавил, что армия Ирана после исламской революции всегда была источником гордости и мира в регионе.

Он отметил, что на сегодня ВС Ирана обладают наибольшей силой и мощью, чем когда-либо в истории.