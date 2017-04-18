Малена Мард: «Евросоюз потратил на азербайджанские НПО 90 миллионов»

С 2007 года Европейский Союз выделил 90 млн евро для 70 гражданских организаций Азербайджана. Как сообщает Report, об этом на конференции «Законодательство Азербайджанской Республики по НПО и приведение их в соответствие со стандартами Европы» заявила глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Малена Мард.

По ее словам, эти деньги были выделены на такие проекты, как трудоустройство женщин в сельской местности, тренинги журналистов и работников социальных структур. Она добавила, что ЕС намерен продолжать сотрудничество в этом направлении.

Посол сообщила, что ЕС открыл финансирование на 10,5 млн евро на такие проекты, как образование и трудоустройство на местах: «Эти проекты идут на благо азербайджанского гражданского общества».

М.Мард поблагодарила Администрацию президента, Министерство юстиции и парламент за сотрудничество.