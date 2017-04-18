Российские разведчики проводят учения в Армении

Около 500 военных с российской базы в Армении начали тактико-специальные учения с использованием экипировки "Ратник" на горном полигоне Камхуд. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Задачи по поиску и блокированию района дислокации условного противника, налеты на движущуюся колонну "противника" и другие задачи разведгруппы выполняют с использованием современных GPS-навигаторов и систем ночного видения", - сказал он.

Разведчикам также предстоит сдать около 30 нормативов по специальной, тактической и огневой подготовкам, другим дисциплинам и преодолеть более 20 препятствий на специальной горной полосе разведчика.

В учениях задействовано около 50 единиц военной техники.