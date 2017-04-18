Иран призвал Азербайджан и Армению к сотрудничеству

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что «в случае строительства коридора между Персидским заливом и Черным морем откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой», сообщает газета «Взгляд».

При этом Зариф сказал, что для осуществления этой идеи Тегерана «сотрудничество Грузии, Ирана, Армении, Азербайджана обязательно».

Он также сообщил, что в конце этой недели Тегеран посетит премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

«Это будет исторический визит», - сказал Зариф.