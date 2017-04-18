Эксперты прогнозируют рост цен на нефть

Стоимость нефти эталонного сорта Brent к концу 2017 года вырастет до 65 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз финансовой корпорации Citigroup.

При этом цена техасской нефти WTI также поднимется на 10 долларов — в четвертом квартале котировки достигнут 62 долларов за бочку, считают аналитики.

Они полагают, что страны ОПЕК и государства, не входящие в картель, продлят глобальное соглашение о заморозке добычи сырья во второй половине 2017 года. Это позволит сгладить эффект от роста производства сланцевой нефти в США, вызванного дорожающей нефтью, на 6-9 месяцев.