В минувший уик-энд мировая общественность затаила дыхание. США оказались в шаге от удара по северокорейскому режиму. Пхеньян в характерной для него манере провоцировал терпение международного сообщества. Предполагалось, что в 105-летие основателя КНДР Ким Чен Ира страна может провести очередные, шестые по счету, испытания ядерного оружия или запустить баллистическую ракету. Подобное северокорейский режим делал и раньше, и все ему сходило с рук.

Все привыкли к тому, что угрозы Пхеньяна нанести ядерные удары по Южной Корее, Японии и даже США пусты, что это блеф чистой воды, а на самом деле КНДР просто добивается, как обычно, в обмен на шантаж очередного пакета экономической помощи от Запада.

Но в этот раз ситуация сложилась иначе. В Южно-Китайском море у берегов Корейского полуострова остановилась мощная американская армада с авианосцем «Карл Винсон» и несколькими эсминцами, несущими на борту крылатые ракеты «Томагавк». Из Вашингтона донеслось грозное предупреждение: США не допустят нового испытания Северной Кореей ядерного оружия. И после ракетного удара по Сирии в угрозу повторения чего-то подобного, но в большем масштабе, в мире поверили.

Сохранил ли лицо Ким?

Около суток Америка и Северная Корея словно играли в игру «кто моргнет первым». Сначала показалось, что сдался молодой северокорейский лидер - никаких испытаний по случаю Дня Солнца (так называют в стране день рождения Ким Ир Сена) проведено не было. Однако потом выяснилось, что корейцы все-таки запустили какую-то ракету, но она взорвалась спустя пять секунд после старта.

Как пишет в своем посте в фейсбуке Василий Головнин, главный российский японовед, «это было символической акцией сохранения лица товарища Кима в отношении Трампа: Я тебя, рыжее чудовище, не боюсь! И твоего атомного авианосца тоже! Поэтому сейчас геройски чего-то бабахну. Но сделаю такое маленькое, что тебе будет неудобно врезать по нам «томагавками», как в Сирии».

Головнину из Токио, потенциальной зоны поражения северокорейскими ракетами, наверное, виднее, чем кому-то еще. Разумеется, выводы, хотя и противоречивые, делают и в Вашингтоне, и в Москве.

В американской столице говорят о том, что Дональду Трампу удалось убедить председателя КНР Си Цзиньпина в том, что Китаю невыгодно сотрудничество с КНДР. Любопытно, что хозяин Белого дома отдал приказ о ракетной атаке на Сирию именно в момент, когда два лидера присматривались друг к другу в Палм-Бич, а сообщил он об этом своему гостю во время чаепития с шоколадным пирогом. По словам корреспондента The Washington Post, Cи молчал в течение 10 секунд, а потом попросил, чтобы Трампа перевели вторично. Видимо, сообщение произвело на него впечатление.

Из тотального вредителя в партнеры

Американо-китайский саммит, как уже сообщалось, был чрезвычайно успешным. Китай из врага, угрозы национальной безопасности, мирового манипулятора валюты, экономического хищника и похитителя американских рабочих, каким он представал в речах Трампа во время избирательной кампании, вмиг превратился в друга и союзника Вашингтона. Президент объявил нации, что у него сложились с Си «особые отношения» (chemistry, как говорят в Америке) и что они «хорошо понимают друг друга».

Однако американо-китайский банкет может испортить злокозненный 33-летний лидер Пхеньяна.

Си объяснил на встрече с Трампом о том, что в Америке ошибаются, когда говорят, что Китай может при желании легко поставить КНДР на колени. Президент США внимательно выслушал короткую лекцию гостя об истории отношений между Китаем и Северной Кореей и после этого признался, что его убежденность в колоссальном влиянии Пекина была ошибочной. «Все это не так просто», - сказал Трамп. Что поделаешь, в мире все не так просто, как он до этого предполагал.

Замах на рубль. Удар...

Ну что же дальше? Дональд Трамп, вдохновленный успехом своего сирийского удара, вновь замахнулся, на этот раз в другом регионе мира. Ударит ли он, как обещает, в случае, если со стороны Пхеньяна последует серьезная провокация? Белый дом, похоже, оказался, как это нередко бывает в мировой политике, в шахматной позиции цугцванг, когда каждый ход ведет к проигрышной позиции.

В случае, если Северная Корея проведет ядерные испытания, США не могут не ударить, в противном случае под угрозу будет поставлен престиж президента как сильного лидера, который выполняет свои обещания. Но КНДР не Сирия. Северокорейское руководство, конечно, бахвалится и блефует, говоря о своем ядерном потенциале. Возможности страны запускать баллистические ракеты жалки, они падают не там, где нужно, или взрываются сразу после старта (таких неудачных испытаний было уже не меньше 30), но у северных корейцев под ружье поставлено свыше 1 миллиона человек (по численности их армия больше, чем российская), и, что самое главное, у этой страны есть тяжелая артиллерия, способная нанести сокрушительный удар по 10-миллионному Сеулу, который расположен всего в 24 километрах от границы двух Корей. Наконец, в случае полномасштабных боевых действий уязвимыми становятся 35 тысяч американских военнослужащих, расквартированных на базах в Южной Корее, в зоне опасности оказываются и Японские острова, на которых также десятки тысяч американских военных.

Почти наверняка можно утверждать, что военные стратеги советуют Трампу не спешить принимать решение, поскольку число жертв может быть слишком высоким. Наиболее рискованным вариантом и наименее эффективным станет потенциальный удар «томагавками» по северокорейским ракетным позициям. Пхеньян тогда точно осуществит свой обещанный «акт возмездия» и попытается ударить и по американским кораблям, и по американским базам на юге полуострова, но сам режим выживет и коллизия не будет разрешена.

Пока США делают ставку на дипломатические и экономические меры. Вице-президент США Майк Пенс, находящийся сейчас в рамках своего азиатского турне в Сеуле, заявил, что «эпоха стратегического терпения» по отношению к КНДР закончилась.

«Был период стратегического терпения, но эпоха стратегического терпения окончена, - подчеркнул он. - США будут поддерживать железный альянс с Южной Кореей и стремиться к миру через силу».

В Вашингтоне понимают, что неудачный пуск северокорейской ракеты (он состоялся, кстати, во время подлета Пенса к Сеулу) не ведет к деэскалации конфликта. Впереди 85-летие вооруженных сил КНДР, и эта годовщина может стать новой точкой противостояния с США. Трамп сказал на днях, что Северная Корея «представляет собой проблему», но «эта проблема будет решена». Произойти это может в том случае, если президента убедят в том, что через пару-тройку лет у Ким Чен Ына появятся средства доставки ядерных зарядов, способных поразить территорию США. И тогда размер возможных жертв в случае войны с Пхеньяном может быть признан приемлемым, ведь при ядерной атаке на Америку их может быть во много раз больше. В этой ситуации Трамп может пойти на риск.

В России войны не боятся

В России пока мало кто испытывает страх от возможного удара американцев по Северной Корее. К лидеру этой страны с его явными садистскими наклонностями мало кто испытывает симпатии. Но за событиями на востоке России все наблюдают, как за увлекательной компьютерной игрой, тем более что нынешний кризис далеко не первый и все думают, что он, как и предыдущие, закончится ничем. С некоторым равнодушием специалисты рассуждают о том, достигнет ли радиоактивное заражение пределов России. Одни уверяют, что из-за господствующей в том регионе розы ветров радиоактивное облако пойдет на юг. Другие, наоборот, уверены, что оно в течение двух часов накроет Владивосток.

«Вы можете посоветовать кого-нибудь из экспертов по КНДР?» - такой вопрос часто раздается в соцсетях от тех тружеников пера, кому нужно дать некое квалифицированное заключение. Общепризнанный авторитет - Андрей Ланьков, востоковед, сейчас работает в сеульском институте Кунмин. Он полагает, что, хотя работы над оружием массового поражения в КНДР, насколько можно судить, ведутся весьма успешно, от первого испытательного запуска нас отделяют скорее даже не месяцы, а годы – и не факт, что этот запуск пройдет успешно. Пока же нанесение удара по Северной Корее никому не нужно, оно приведет к тяжелейшим последствиям и для США, и лично для Дональда Трампа.

«Нынешняя паника в СМИ не должна приниматься всерьез, - считает Ланьков. - Хотя избрание Дональда Трампа президентом США, равно как и успехи северокорейских ракетчиков увеличивают вероятность полномасштабного конфликта на Корейском полуострове, эта вероятность все равно остается достаточно низкой».

Но есть и другие мнения. Военный обозреватель Gazeta.ru Михаил Ходоренок аккуратно подсчитал число американских военных кораблей и самолетов, которые могут принять участие в атаке на КНДР, а также число «томагавков» и других видов ракет в распоряжении США и приходит к выводу, что американская армада может несколько раз подряд снести с лица земли пункты высших звеньев управления, узлы связи, объекты противовоздушной обороны, ядерные полигоны и позиционные районы ракетных войск Северной Кореи.

«Это может произойти с такой быстротой, что Ким Чен Ын просто не успеет воспользоваться своим козырем - немногими ядерными боеприпасами, которые имеются в его распоряжении», - уверяет Ходоренок.

Но при таком варианте речь пойдет о глобальной войне с непредсказуемыми последствиями. Северокорейский режим будет уничтожен, но сам полуостров может превратиться в черную дыру, в гигантскую рану на лице Земли. Чтобы уничтожение КНДР не стало прелюдией к Третьей мировой, Трамп сейчас и потчует под пальмами председателя Си шоколадным пирогом. Россию в этой игре никто в расчет не принимает - ее влияние на Пхеньян минимально. Иран, которого с северными корейцами связывают ракетные контракты, также окажется в случае конфликта вне игры - это не его зона влияния. Западноевропейские союзники США будут призывать Белый дом семь раз примерить, прежде чем отрезать. Дональду Трампу придется принимать тяжелейшее решение, возможно, самое трудное в сфере внешней политики и безопасности Америки: «Бить или не бить, вот в чем вопрос…»