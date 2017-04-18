В Азербайджане объединились два банка

Согласно решению общего собрания акционеров AtaBank и Caspian Development Bank (CDB), в связи с реорганизацией и присоединением CDB Bank к AtaBank временное исполнение обязанностей председателя Наблюдательного совета возложено на Фарах Мамедову, председателя правления – на Даяната Гулиева.

Как сообщает Report, с международной консалтинговой фирмой PWC достигнуто первоначальное соглашение об оценке активов в связи с реорганизацией банков.

Кроме того, до государственной регистрации факта реорганизации AtaBank и CDB банки по отдельности продолжат выполнение своих обязательств по гражданско-правовым договорам с контрагентами.