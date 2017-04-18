Unibank запустил мобильный банк для бизнеса

Unibank ввел очередное новшество в сферу банковских услуг. Для частных предпринимателей банк создал приложение Unibank Mobile Business. Приложение дает возможность предпринимателям, не приходя в банк, 24 часа в сутки следить за своими счетами и пользоваться услугами банка с телефона.

Ниже перечень услуг, которыми могут воспользоваться частные предприниматели, используя новое приложение:

- Управление карточных и текущих счетов.

- Получение информации по картам, кредитам, депозитам и счетам.

- Получение выписки по карточным и текущим счетам.

- Перевод денег на карты, счета и другим клиентам банка.

- Возможность оплаты кредита, коммунальных и других расходов.

- Получение информации о расположении любого филиала, терминала оплаты или банкомата банка.

- Получение информации о курсе валют, банковских новшествах и кампаниях.

- В любое время суток возможность обращения в банк.

В ближайшем будущем ожидается расширение возможностей приложения. Создается платформа для оплаты налоговых и таможенных пошлин, а также оплаты фонда социальной защиты и страхования.

Подключение к приложению возможно в филиалах Unibank и с помощью услуги Asan İmza.

Приложение Unibank Mobile Business работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или самртфон (http://onelink.to/ffdbwf) это приложение и избавьте себя от рутины.

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank).