Unibank запустил мобильный банк для бизнеса

Unibank ввел очередное новшество в сферу банковских услуг. Для частных предпринимателей банк создал приложение Unibank Mobile Business. Приложение дает возможность предпринимателям, не приходя в банк, 24 часа в сутки следить за своими счетами и пользоваться услугами банка с телефона.
Ниже перечень услуг, которыми могут воспользоваться частные предприниматели, используя новое приложение:
- Управление карточных и текущих счетов.
- Получение информации по картам, кредитам, депозитам и счетам.
- Получение выписки по карточным и текущим счетам.
- Перевод денег на карты, счета и другим клиентам банка.
- Возможность оплаты кредита, коммунальных и других расходов.
- Получение информации о расположении любого филиала, терминала оплаты или банкомата банка.
- Получение информации о курсе валют, банковских новшествах и кампаниях.
- В любое время суток возможность обращения в банк.
В ближайшем будущем ожидается расширение возможностей приложения. Создается платформа для оплаты налоговых и таможенных пошлин, а также оплаты фонда социальной защиты и страхования.
Подключение к приложению возможно в филиалах Unibank и с помощью услуги Asan İmza.
Приложение Unibank Mobile Business работает на платформах İOS и Android. Загрузите на свой планшет или самртфон (http://onelink.to/ffdbwf) это приложение и избавьте себя от рутины.
Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Twitter (https://twitter.com/unibank).