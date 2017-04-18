Япония может развернуть армию из-за КНДР

СМИ сообщили о том, что Токио может развернуть Силы самообороны в случае падения северокорейской ракеты в территориальных водах Японии. Об этом пишет газета «Ёмиури симбун».

В действующем законодательстве Японии содержится градация угроз, в соответствии с которой предусматриваются различные степени развертывания Сил самообороны: нападение возможно, нападение неизбежно, нападение свершилось.

Ситуация, в которой ракета, запущенная КНДР, падает в территориальных водах Страны восходящего солнца, может быть расценена как относящаяся к второй стадии, и в этих условиях Силы самообороны, в соответствии с законодательством, начинают развертывание.

Издание отмечает, что до сих пор необходимости использовать эту статью закона не было.