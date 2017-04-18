Турецкая оппозиция обжалует результаты референдума

Оппозиционная Республиканская народная партия Турции представит апелляцию об аннулировании результатов воскресного референдума во вторник днем, передает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что турецкая оппозиция намерена обжаловать итоги прошедшего в воскресенье референдума в Конституционном суде Турции и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По данным агентства, зампред партии Бюлент Тезджан представит апелляцию в 14:30.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.