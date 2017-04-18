Подписаться на уведомления
 

Турецкая оппозиция обжалует результаты референдума

 

Оппозиционная Республиканская народная партия Турции представит апелляцию об аннулировании результатов воскресного референдума во вторник днем, передает агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что турецкая оппозиция намерена обжаловать итоги прошедшего в воскресенье референдума в Конституционном суде Турции и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По данным агентства, зампред партии Бюлент Тезджан представит апелляцию в 14:30.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.

552 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
19 Апр 20° / 11°
20 Апр 18° / 10°
21 Апр 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8124 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Лидер сепаратистов Калифорнии едет жить в Россию
И где запятая: «курить нельзя запрещать»? наш комментарий
Лавров и Песков в одном ряду с «президентом «НКР» фото
Синоптики прогнозируют дожди
Жителя Агджабеди убило током
Доллар снова подешевел в Азербайджане
В Стамбуле горит торговый центр
Турецкая оппозиция обжалует результаты референдума
Япония может развернуть армию из-за КНДР
Боевики покидают сирийский Хомс
Unibank запустил мобильный банк для бизнеса
В Азербайджане объединились два банка
Экс-президент Болгарии на приеме у Ильхама Алиева фото
Бить или не бить, вот в чем вопрос дилемма Трампа
Эксперты прогнозируют рост цен на нефть
Иран призвал Азербайджан и Армению к сотрудничеству
Российские разведчики проводят учения в Армении
В США гусь атаковал полицейского видео
Малена Мард: «Евросоюз потратил на азербайджанские НПО 90 миллионов»
Роухани: «Армии ряда стран заняты терроризмом и госпереворотами»
Учитель НВП избивает учеников в товузской школе видео; обновлено
Новый глава ПА ОБСЕ приедет в Баку
Трамп и Эрдоган призвали привлечь Асада к ответственности
США направили к берегам Кореи еще два авианосца
Если президент вмешался, то виновных могут посадить на 8 лет
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться