Жителя Агджабеди убило током

17 апреля житель поселка Хиндарх Агджабединского района Азербайджана Ягуб Махмудов умер от удара электричеством. Об этом сообщает пресс-служба Азербайджана.
17 апреля житель поселка Хиндарх Агджабединского района Азербайджана Ягуб Махмудов умер от удара электричеством. Об этом сообщает пресс-служба Азербайджана.
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