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Жителя Агджабеди убило током

 

17 апреля житель поселка Хиндарх Агджабединского района Азербайджана Ягуб Махмудов умер от удара электричеством. Об этом сообщает пресс-служба Азербайджана.

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