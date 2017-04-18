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Синоптики прогнозируют дожди

 

19 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами слабый туман и изморось, вечером кратковременный дождь.

Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится на порывистый северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-12°, днем 20-25° тепла, в Баку ночью 9-11°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление  758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью  75-85%, днем  60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 апреля на Абшеронском полуострове колебание атмосферного давления, смена порывистого ветра гилавар на ветер хазри неблагоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей, однако 20 апреля слабое и умеренное колебание метеорологических факторов в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, туман. Западный ветер кое-где усилится. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

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