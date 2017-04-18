Глава Союза армян России Ара Абрамян в торжественной обстановке отпраздновал свой 60-летний юбилей. Праздничное торжество состоялось в элитном ресторане «Сафиса», сообщают армянские СМИ.

На юбилее у Ары Абрамяна выступили звезды российской эстрады, некоторые из них, к примеру Николай Басков, пели песни на армянском языке.

Однако больше всего торжество запомнилось участием в нем российских официальных лиц и политиков. На юбилее Ары Абрамяна присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и другие.

На день рождения к Аре Абрамяну также приехали президент Армении Серж Саргсян и лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян.