Любая кампанейщина всегда настораживает. Вспомните, как было в школьные годы: если кому-то объявлялся бойкот, то это нужно кому-то из одноклассников, кому-то выгодно выставить соученика изгоем, и он подбивает к этому весь класс.

Разумеется, не все соглашались, но стадный инстинкт, как правило, оказывался сильнее. Примера, гениальнее, чем история c Иисусом, по Булгакову – Иешуа Га-Ноцри, не придумаешь. Толпа в своем упрямом большинстве высказалась за освобождение отпетого преступника Вар-Равана, а не Иешуа Га-Ноцри, который читал проповеди о вечном и тем был непонятен массам. Собственно, по той же об накатанной схеме повсюду и во все времена происходили как раз роковые ошибки в жизни государств.

И никто не спешит учиться на чужих ошибках – ни люди, ни государства. А потому то и дело настигает дежавю в связи с поступками разных деятелей и нововведениями в той или иной стране. Вот об узаконивании в Азербайджане тотальной борьбы с курением, невольно поражаешься: как разве этого еще не было?!

Как оказалось, только благодаря вот-вот принятому Милли Меджлисом закону «Об ограничении использования табачных изделий» введен запрет на курение в закрытых помещениях и общественных местах. Попутно местным телеканалам предписано ежедневно не менее 90 минут эфирного времени, причем в основном в прайм-тайм, посвящать антитабачной пропаганде и агитации за здоровый образ жизни.

Большинство, безусловно, за здоровый образ жизни и ряды курящих постоянно редеют. Тем не менее трудно уразуметь, как новый нормативный акт, равно как и массированная атака отечественного ТВ, которое давно никто не смотрит, заставит не отказавшихся пока от пагубной привычки, хотя сами они признают ее вредной, покончить с ней раз и навсегда. Курящая братия скорее предпочтет не посещать эти самые общественные и закрытые места, потому что отказаться от этой слабости только «по наказу партии и правительства» абсолютно невозможно.

Во что когда-то вылилась горбачевская антиалкогольная компания? Вырубались виноградники, была разрушена целая отрасль экономики, огромное число людей остались без работы, возник жестокий дефицит алкогольной продукции в магазинах. Кто от этого выиграл? Госбюджет точно проиграл. Казна страны лишилась колоссальных доходов от продажи вина, водки, коньяка и всего, что тогда попало под горбачевский запрет. Стали ли люди здоровее? Отнюдь. Напротив, жаждущие выпивки искали ее всюду и употребляли уже не ту продукцию, качество которой контролировало государство, а самогонку и знаменитый «Тройной одеколон».

Не исключено, что нечто подобное может произойти и с сигаретами в Азербайджане. Вся табачная продукция, запрещенная к употреблению и продаже, просто уйдет в тень. Расцветут не контролируемые государством производства курева крайне сомнительного качества. Начнутся массовые отравления, вырастет число тех самых болезней бронхолегочной системы, о борьбе с которыми так пекутся сейчас отечественные пульмонологи, превознося новый закон.

А немалая финансовая прибыль будет плыть мимо госбюджета, зато прямо в руки тех, кто ныне контролирует производство табака в республике. И все это формально законно, благодаря бдительности парламентариев, которые выразили свое привычное «одобрям-с», не удосужившись банально просчитать последствия своего голосования.

Неплохо было бы хотя бы об интуристах подумать. Вон сколько государство делает для обеспечения туристической привлекательности Азербайджана.

Отменяется лицензирование отелей и хостелов, проводятся, Формула-1, Исламские игры солидарности, шопинг-фестивали, снижаются цены на авиабилеты, упрощается процесс получения виз. И тут- бац, принял ММ очередное гениальное решение. И что теперь делать тем интуристам, которые любят курить и курят помногу? Не посещать общественные места в Азербайджане? Или вовсе вычеркнуть нашу страну из числа мест, которые стоит посещать, ведь уже и до кальянов добираются?..

У интуристов всегда есть альтернатива. И они выберут те страны, где никто и ничто не мешает им наслаждаться отдыхом на всю катушку. Или в ММ полагают, что в Азербайджан будут приезжать только не курящие да и в целом крайне неприхотливые туристы?!

А вообще молодцы, господа парламентарии! Закон об оккупированных территориях до сих пор не принят, зато с курением уже боремся легитимно. Коллективно, с огоньком в глазах, с комсомольским, как бы сказали в иные времена, задором. Будем знать, однако, с кого спрашивать за прогнозируемые последствия этой очередной кампанейщины…