Лидер сепаратистов Калифорнии едет жить в Россию

Луис Маринелли, один из основателей движения Yes California, выступающего за отделение Калифорнии от США, отозвал сбор подписей о проведении референдума по изменению региональной конституции. Он также сообщил, что намерен сделать Россию своим новым домом. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Business Insider.

«Я нашел в России свое новое счастье, жизнь без источников постоянной тревоги, разочарований и негодования из-за ситуации на моей родине. Если жители России будут так добры и примут меня на постоянной основе, я сделаю Россию своим новым домом», — приводит издание слова Маринелли.

Он также отметил, что в ближайшем будущем не собирается возвращаться в Калифорнию. Поэтому, по его мнению, сбор подписей нужно остановить, чтобы в штате могла быть составлена новая, не связанная с ним петиция, которая позволит людям сделать свой выбор.