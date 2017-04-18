В Хатаинском районе Баку разрушили Парк шехидов, расположенный по адресу: улица Мазахира Рустамова, 52. На его месте строится высотное здание. Памятник шехиду Шахину Мамедову и фонтан в его честь перенесли на территорию парка, который сейчас находится в заброшенном состоянии. Об этом haqqin.az сообщили жители улицы Мазахира Рустамова.

По их словам, несколько дней назад нижняя часть парка была огорожена и начались работы по рытью котлована. Жители близлежащих домов выразили свое недовольство, была вызвана полиция. Представитель строительной компании заявил, что территория парка выкуплена и есть подтверждающие это документы. При этом названия компании и ее владельца жители не знают. Не ответил на этот вопрос и человек, охраняющий территорию.

«Парк был разбит по благословению ныне покойного президента Гейдара Алиева в 1998 году, - рассказывает житель Джафар Мамедов. – Благоустройством парка занимался отец шехида Шахина Мамедова - Самед Мамедов. Были установлены скамейки, качели для детей. Сюда приходили жители семи домов, расположенных в округе.

В прошлом году в верхней части парка была построена высотка. Жители говорят, что с начала прошлого года парк умышленно стали разрушать. «Оторвали скамейки, сломали качели. Потом мы узнали, что делается это специально, чтобы затем выкупить эту территорию. То здание уже сдано, там живут люди. Однако строительный мусор остался. Видимо, решили, что люди перестанут ходить в парк и компания сможет начать строительство нового здания», - возмущаются жители.

Они пожаловались в Исполнительную власть Хатаинского района. В ответ им написали, что не имеют информации о строительстве на территории парка жилого здания. Но позже выяснилось, что территория продана.

Памятник шехиду сейчас окружен мусором, по словам жителей, после завершения строительства его и вовсе уберут. Посаженные в парке фруктовые деревья высохли. Жители говорят, что черные дни для парка начались после смерти отца шехида.

Исполнительная власть Хатаинского района не обращает внимания на жалобы жителей. А корреспондентам haqqin.az в ИВ заявили, что человека, который занимается этим вопросом, сейчас нет на работе.