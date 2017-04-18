Тереза Мэй назначила выборы из-за Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на 8 июня 2017 года проведение парламентских выборов, сообщает ТАСС.

Великобритания, сказала Мэй, объявляя о выборах, нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве и после референдума о выходе из ЕС.

«Страна идет вместе, а Вестминстер [парламент] нет», — сказала Мэй.

В преддверии телеобращения Мэй, о котором стало известно за несколько часов, биржевой курс британской валюты стал резко снижаться. Однако после выступления премьер-министра фунт стерлингов вновь стал расти.

Проведение выборов в июне 2017 года должен одобрить парламент, ожидается, что он вынесет решение по этому вопросу в ближайшее время.