Трамп надеется на мирное урегулирование корейского кризиса

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на мирное разрешение ядерной проблемы КНДР, и отказался комментировать возможность нанесения удара по Северной Корее.

"Я не хочу говорить о том, что я делаю или думаю. Я не буду поступать, как другие администрации, которые объявляли: "Мы сделаем то-то в течение четырех недель". Это не сработает. Надеюсь, все разрешится мирным путем", — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Он также подчеркнул, что КНДР "переиграла" предыдущего президента Барака Обаму. На вопрос, что будут делать США в случае очередного запуска ракеты КНДР, Трамп ответил: "Посмотрим".