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Шахмар Мовсумов: «Азербайджан больше не мог находиться в этой организации»

Автор: Отдел информации 

«Несмотря на прогнозы большинства экспертов, что в случае выхода Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей сфере (EITI) он лишится кредитов, мы добились привлечения двух миллиардов долларов для реализации проекта «Южный газовый коридор». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня сказал глава Госнефтефонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

По его словам, Азербайджан больше не мог находиться в этой организации из-за двойных стандартов.

Он также отметил, что Госнефтефонд заключил со шведской компанией Н&М договор о 30-летней аренде торгово-офисного центра «Галерея Актер», добавив, что это является очень удачной инвестицией.

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