Шахмар Мовсумов: «Активы Госнефтефонда увеличились»

В первом квартале 2017 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составили 3 млрд 275 млн манатов, расходы — 3 млрд 847,7 млн манатов. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сегодня заявил глава Госнефтефонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

За отчетный период на меры по расселению беженцев и вынужденных переселенцев и улучшению их социально-бытовых условий ГНФАР были выделены средства в размере 27,8 млн манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы — 8,5 млн манатов, на проект железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс (БТК) — 1,3 млн манатов.

Ш.Мовсумов также отметил, что на 1 апреля 2017 года активы ГНФАР увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 33,207 миллиарда долларов.

«На увеличение объема активов положительное влияние оказала разница курсов валют в инвестиционном портфеле Фонда, а также повышение стоимости активов (в частности, акций и золота)», — сказал Ш.Мовсумов.