«Азербайджан» продолжает борьбу за мечеть

В Екатеринбурге решается вопрос о строительстве мечети на улице Репина возле мусульманского кладбища. В общественной организации «Азербайджан», которая собирается построить необходимый ей религиозный объект, ждут разрешения на строительство от свердловского Минстроя, сообщают российские СМИ.

Напомним, общественная организация «Азербайджан» даже выиграла суд по разрешению на строительство. Но одновременно с этим глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский заявил о готовности рассмотреть и другие варианты участков под религиозный объект. Однако, по его словам, на него с такими предложениями власти пока не выходят.

«Нам официально выделили землю, – рассуждает Шихлинский. – Мы в соответствии с техзаданием разработали проект, собрали все техусловия, заплатили за них, понесли множество затрат. Но тут нам дают понять, что строить здесь все-таки нельзя. Открыто не говорят, но это чувствуется – разрешение на строительство не выдают, хотя есть решение суда – все равно ищут какую-нибудь причину, чтобы его не выдавать.

Лучше пригласите меня и скажите: вот есть такие предложения. Здесь строить нельзя, но мы можем вам предложить другой участок – я посмотрю и соглашусь. Потому что у нас нет позиции «построить только здесь и нигде больше». Я всегда стремлюсь решать вопросы мирным путем. Ну а то, что нам никто ничего до сих пор не говорит, я считаю несправедливым», - сказал глава диаспоры.