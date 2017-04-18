В Баку произошла цепная авария. Как сообщает Trend с места происшествия, ДТП произошло в туннеле на проспекте Зии Буниятова, где столкнулись четыре автомобиля, один из которых – грузовик. Пострадали два человека.

Причиной ДТП стала резкая остановка грузовика в туннеле, в результате чего ехавшие за ним три автомобиля марки Mercedes, не успев затормозить, столкнулись друг с другом.

На месте происшествия образовался большой затор, который пытаются устранить прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной полиции.