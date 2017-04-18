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Средняя зарплата в Азербайджане достигла 500 манатов

 

В январе-феврале 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, увеличившись на 5,9 процента по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, составила 499,9 маната, передает Тренд.

Как сообщает Государственный комитет по статистике, среднемесячная заработная плата в нефтяном секторе составила 3007,1 маната, в ненефтяном секторе - 440,6 маната. Заработная плата работников, занятых в госучреждениях, составила 378,9 маната, на частных предприятиях - 671,5 маната.

Среднемесячная номинальная заработная плата в финансовой, страховой, строительной, профессиональной, научной и технической сферах, сферах добывающей промышленности, связи и информации была выше среднего показателя по стране.

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