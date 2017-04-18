Оползень в Шахдагском заповеднике

17 апреля около четырех утра на территории Вандамского лесничества в Национальном парке Шахдаг, на 4-м километре дороги Габала-Лаза сошел оползень. Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов, причиной оползня стали интенсивные проливные дожди.

На место происшествия были привлечены сотрудники Национального парка, проведено исследование. Согласно первичным данным, оползень охватил около 4 соток территории леса на высоте 50-60 метров от уровня дороги.

О происшествии было доложено инстанциям. В настоящее время соответствующие структуры проводят расчистку территории для открытия дороги.

Для контроля за территорией сотрудниками Национального парка Шахдаг организовано дежурство.