Совет финансовой стабильности обсудил судьбу маната

Совет финансовой стабильности под председательством премьер-министра Артура Расизаде провел заседание по итогам первого квартала 2017 года.

Как сообщили АПА в секретариате ведомства, в ходе заседания были обсуждены вопросы макроэкономической и финансовой стабильности. Участники заседания отметили, что после января месячная инфляция начала снижаться, а манат в определенной степени укрепился. Кроме того, начали восстанавливаться темпы экономического роста.

«С начала 2017 года была обеспечена эффективная тактическая координация денежной, курсовой и фискальной политики, началась реализация программы по оптимизации объема денежной массы.

Активизация операций по стерилизации, проводимых Центральным банком, сыграла стабилизирующую роль в нейтрализации негативного эффекта излишней денежной массы на валютный рынок и курс маната.

Стабилизация на валютном рынке оказала адекватное влияние на национальную валюту Азербайджана, создав тем самым почву для начала дедолларизации экономики и сохранения инфляции на приемлемом уровне», - говорится в сообщении.