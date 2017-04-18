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«В Азербайджане у поля валялось собачье дерьмо» Воспоминания о работе Тони Адамса в Габале

Автор: Отдел спорта 

Бывший главный тренер и спортивный директор клуба «Габала», знаменитый в прошлом футболист лондонского «Арсенала» Тони Адамс недавно возглавил испанскую «Гранаду». Сайт Eurosport.ru вспоминает самые интересные моменты в тренерской карьере Адамса, в том числе и во время его работы в Азербайджане.

До приезда в Габалу Адамс работал в английском «Портсмуте». «При Адамсе «Портсмут» играл привлекательно, но потерял стержень – терпения боссов хватило только на 16 матчей, в которых клуб выиграл дважды, - пишет сайт известного телеканала. - Дыхание чемпионшипа, первые симптомы финансового краха и продажа лидеров уничтожили планы Адамса на порабощение премьер-лиги – увольнение.

Целеустремленность Тони не позволила ему сдаться после жидкого провала в «Портсмуте». Начинающий тренер продолжал поиски и не побоялся Азербайджана. В «Габале» англичанину пообещали место главного тренера, функции спортивного директора и контракт на три года (ни один тренер-легионер не продержался в лиге больше двух лет).

«Я почувствовал теплое отношение людей к моей персоне. Особенно запал в душу контраст между огромным Баку и Габалой с ее живописным, горным пейзажем», – сказал Адамс, которого, по информации The Guardian, вдохновил еще миллион фунтов по контракту.

«Габала» целенаправленно готовилась к приглашению мужчины с именем: за девять месяцев до этого клуб взял на руководящую должность Элистера Саверимутто (ранее работал в «Эвертоне»), отгрохал стадион в британском стиле и вложился в академию. Но в Азербайджане продумали не все.

«Мы приехали на первый матч, вокруг всего поля лежали кучи собачьего дерьма. Я попросил сотрудника стадиона убрать – он не придумал ничего лучше, чем сбросить их в песочную яму для прыжков. Еще как-то раз по нашему тренировочному полю гуляла корова и наложила кучу в центральном круге», – угорал Адамс в интервью Daily Mail.

Крутой мужик закрыл глаза на торчащие прутья из осветительной мачты домашнего стадиона и продолжил работу, потому что у него была мечта. «Мой пример – Венгер. Он начинал в Японии и позже стал легендой», – отметил Тони, не переживающий из-за странных вписок.

Контракт в «Габале» мог стать последним в жизни тренера. На одном из занятий у Адамса резко защемило в боку – спасли врачи. Экс-футболисту сделали экстренную ангиограмму и обнаружили закупорку вены: «Уверен, что без мастерства доктора Узеира Рагимова меня бы не было сейчас в живых. Небольшая операция на сердце спасла жизнь».

Адамс держался в Габале, которая регулярно удивляла европейца: он смирился с дерьмом вокруг, принял быт и даже отказался от легендарного азербайджанского алкоголя. «Только чай. Он здесь тоже крутой», – смеялся Тони, ни на секунду не забывая о тяжелейшей победе над зависимостью.

В Азербайджане Адамс отработал половину трехлетнего контракта и по семейным причинам уехал домой, чтобы на шесть лет забыть о тренерской работе», - написал Eurosport.ru.

«Я пришел в «Гранаду», чтобы надрать задницы игрокам и выиграть все семь матчей», – заявил британец на первом же брифинге в Испании.

За 31 тур тонущий клуб выиграл всего четыре встречи, но Адамса это не смущало. Позже Тони провел первую тренировку и проиграл дома «Сельте» (0:3) – что-то уже пошло не так.

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