Подписаться на уведомления
 

США направили дополнительные войска в Ирак

 

ВС США направили подкрепление на авиабазу Айн-эль-Асад на западе Ирака для участия в операции по освобождению подконтрольных террористам районов в провинции Анбар, передает телеканал Sky News Arabia.

По информации источников телеканала, дополнительные силы, численность которых не уточняется, задействуют в наступлении на позиции группировки "Исламское государство" (ИГ) в городах Эль-Каим, Рава и Ана в провинции Анбар. Эти населенные пункты до сих пор остаются в руках радикалов. Оттуда боевики совершают вылазки в соседние провинции, жертвами которых становятся мирные жители и сотрудники сил безопасности.

В середине марта арабские СМИ информировали о переброске дополнительно 2 тыс. американских военнослужащих на базу Айн-эль-Асад якобы в рамках подготовки к масштабной операции против ИГ на границе с Сирией.

В Багдаде неоднократно заявляли, что в наземной фазе контртеррористической кампании задействованы исключительно иракские силы. Иракское руководство настаивает, что взаимодействие с США ограничивается логистической поддержкой, подготовкой военнослужащих (в том числе на базе Айн-эль-Асад), а также обменом разведданных.

Кроме того, авиация ведомой Вашингтоном западной коалиции обеспечивает воздушное прикрытие иракским правительственным силам, действующим на земле.

587 просмотров


Старости
США готовят политическую изоляцию России
США готовят политическую изоляцию России haqqin.az из Дамаска
Наша погода
Сегодня 19° / 12°
19 Апр 20° / 11°
20 Апр 18° / 11°
21 Апр 19° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8124 AZN
1 RUB   =   0.0305 AZN

Новостная лента

Треснул крупнейший ледник Гренландии
Избран новый глава ITV
Экипаж российской авиакомпании отказался лететь в Ереван
В кипрском Лимасоле прогремел взрыв у ресторана
В Израиле неизвестные осквернили русскую церковь
СМИ сообщили об аресте главаря ИГИЛ
Организатор теракта в Петербурге признал вину
США направили дополнительные войска в Ирак
«В Азербайджане у поля валялось собачье дерьмо» Воспоминания о работе Тони Адамса в Габале
Совет финансовой стабильности обсудил судьбу маната
Оползень в Шахдагском заповеднике
Средняя зарплата в Азербайджане достигла 500 манатов
Раскрыты ключевые особенности iPhone 8
Цепная авария в Баку Есть пострадавшие
«Азербайджан» продолжает борьбу за мечеть
Шахмар Мовсумов: «Активы Госнефтефонда увеличились»
На юго-востоке Турции потерпел крушение вертолет
Шахмар Мовсумов: «Азербайджан больше не мог находиться в этой организации»
Трамп надеется на мирное урегулирование корейского кризиса
Тереза Мэй назначила выборы из-за Brexit
В Баку снесли Парк шехидов и строят здание фото
В Мосуле уничтожили россиянина — главаря ИГИЛ
Грузия снова обвинила Лаврова в провокации
Не утихают споры вокруг азербайджанских помидоров
Волкан Оздемир: «TANAP больше важен для Баку, чем для Анкары» эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться